Durante la conferenza stampa della vigilia, simpatico siparietto in casa Inter tra mister Inzaghi e De Vrij. Dopo tutti gli infortuni, il tecnico si preoccupa di non perdere anche l'olandese.

"La scenetta è simpatica, l’autoironia allunga la vita. Per abbandonare le postazioni della sala stampa del De Kuip bisogna scendere un piccolo gradino. Inzaghi e De Vrij fanno per andar via, l’olandese esita un po’, il tecnico si gira verso di lui e fa: «Oh Stefan attento, ci manca che ti fai male pure tu». Il difensore allora finge di zoppicare e poi ride. Ride pure Simone. Ridono tutti. L’Inter sta bene, questo raccontano le sensazioni della vigilia. Sta bene di testa, al netto dei tanti contrattempi fisici. Inzaghi è lì che studia soluzioni, che non si abbandona a pensieri luminosi, anzi, abbaglianti. E quando gli chiedi se sente che l’Inter sia realmente una delle favorite per la vittoria della Champions – i bookmakers fino a ieri sera piazzavano solo cinque squadre con quote minori rispetti ai nerazzurri -, lui è che lì che si mette sulla difensiva", racconta La Gazzetta dello Sport.