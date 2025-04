"L’Inter saluta il Triplete, il Milan sogna la doppietta". All'indomani dall'eliminazione dalla Coppa Italia, il quotidiano La Stampa parla di Inter-rotta e di un Milan che si è rigenerato ancora una volta nel derby vincendo. Non vinceva contro i nerazzurri con più di un gol di scarto dal 2016. Tre vittorie e due pari in questa stagione, in uno ha vinto la Supercoppa e sogna di vincere la Coppa Italia in finale all'Olimpico contro la vincente di Bologna-Empoli. La squadra di Italiano ha già un margine di tre gol segnati all'andata.