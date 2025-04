Capolavoro dei nerazzurri, che resistono all'assalto finale del Bayern Monaco e conquistano il pass per le semifinali

Un capolavoro. L'Inter, dopo aver battuto il Bayern Monaco in Germania, pareggia 2-2 a San Siro e conquista il pass per le semifinali di Champions League, dove affronterà il Barcellona. I nerazzurri, dopo essere passati in svantaggio, ribaltano il punteggio grazie ai gol di Lautaro e Pavard, vengono ripresi, ma nel finale resistono ed eliminano i tedeschi.