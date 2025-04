"La rumba continua e continua anche il sogno, impossibile negarlo e guai a chi sveglia Inzaghi". Così il quotidiano Il Giornale racconta la qualificazione agli ottavi di Champions League arrivata contro un Bayern che ha fatto di tutto per ribaltare il risultato dell'andata. "Un'altra squadra poteva sciogliersi, non questa - scrive il quotidiano dell'Inter - che dopo il gol degli avversari prima pareggia con Lautaro poi raddoppia con Pavard. Gol più importante che bello per l'argentino con una prestazione gigantesca come all'andata ed è da questo che si vedono i campioni. Il francese esulta e dà un calcio all'ipocrisia per la quale non si festeggia contro le ex. Va avanti l'Inter".