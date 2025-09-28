L’Inter batte il Cagliari 2-0 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A e rilancia le ambizioni di primo posto.

“La legge di Lautaro Martinez (dodici reti in altrettante sfide con il Cagliari) e il primo gol in Serie A di Pio Esposito. Correndo un solo rischio (palo di Folorunsho al 28’ della ripresa sullo 0-1) e con un dominio incontrastato” scrive il Corriere dello Sport.

La squadra di Chivu centra la seconda vittoria consecutiva battendo un Cagliari poco incisivo: “Rincorrere il Napoli non sarà facile, ma la squadra di Chivu ha dimostrato solidità e un Lautaro in versione super”.