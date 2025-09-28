FC Inter 1908
CdS / Inter solida, a Cagliari dominio incontrastato: mossa Chivu e vittoria storica

CdS / Inter solida, a Cagliari dominio incontrastato: mossa Chivu e vittoria storica - immagine 1
Vittoria importante della squadra di Chivu, che grazie ad un super Lautaro conquista il secondo successo di fila
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter batte il Cagliari 2-0 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A e rilancia le ambizioni di primo posto.

La legge di Lautaro Martinez (dodici reti in altrettante sfide con il Cagliari) e il primo gol in Serie A di Pio Esposito. Correndo un solo rischio (palo di Folorunsho al 28’ della ripresa sullo 0-1) e con un dominio incontrastato” scrive il Corriere dello Sport.

CdS / Inter solida, a Cagliari dominio incontrastato: mossa Chivu e vittoria storica- immagine 2
Getty Images

La squadra di Chivu centra la seconda vittoria consecutiva battendo un Cagliari poco incisivo: “Rincorrere il Napoli non sarà facile, ma la squadra di Chivu ha dimostrato solidità e un Lautaro in versione super”.

Il primo tempo è stato un monologo dell’Inter, scrive il quotidiano: “Chivu, temendo le scorribande del baby Palestra, ha blindato la fascia sinistra con Carlos Augusto, il resto lo ha fatto il sopraffino palleggio nerazzurro”.

CdS / Inter solida, a Cagliari dominio incontrastato: mossa Chivu e vittoria storica- immagine 3

Anche nella ripresa il copione non cambia, con il 2-0 firmato Pio Esposito dopo il palo colpito da Folorunsho. Il primo gol in Serie A del classe 2005 mette fine al match e regala all’Inter la vittoria numero 1.600 in Serie A: è la seconda squadra, dopo la Juve (1.714), a raggiungere questo traguardo

