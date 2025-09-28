L’Inter batte il Cagliari 2-0 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A e rilancia le ambizioni di primo posto.
CdS / Inter solida, a Cagliari dominio incontrastato: mossa Chivu e vittoria storica
“La legge di Lautaro Martinez (dodici reti in altrettante sfide con il Cagliari) e il primo gol in Serie A di Pio Esposito. Correndo un solo rischio (palo di Folorunsho al 28’ della ripresa sullo 0-1) e con un dominio incontrastato” scrive il Corriere dello Sport.
La squadra di Chivu centra la seconda vittoria consecutiva battendo un Cagliari poco incisivo: “Rincorrere il Napoli non sarà facile, ma la squadra di Chivu ha dimostrato solidità e un Lautaro in versione super”.
Il primo tempo è stato un monologo dell’Inter, scrive il quotidiano: “Chivu, temendo le scorribande del baby Palestra, ha blindato la fascia sinistra con Carlos Augusto, il resto lo ha fatto il sopraffino palleggio nerazzurro”.
Anche nella ripresa il copione non cambia, con il 2-0 firmato Pio Esposito dopo il palo colpito da Folorunsho. Il primo gol in Serie A del classe 2005 mette fine al match e regala all’Inter la vittoria numero 1.600 in Serie A: è la seconda squadra, dopo la Juve (1.714), a raggiungere questo traguardo
