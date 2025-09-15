FC Inter 1908
CdS – Inter, Sommer rischia il posto: contro l’Ajax potrebbe giocare Martinez

Dubbi sul portiere svizzero dopo i tiri di Yildiz e Adzic: lo spagnolo potrebbe partire titolare ad Amsterdam
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Contro l’Ajax potrebbe toccare a Josep Martinez difendere la porta dell’Inter. Non è ancora una certezza, ma un’indicazione che nelle prossime ore potrebbe trovare conferma.

Secondo Il Corriere dello Sport, le incertezze mostrate da Sommer sulle conclusioni dalla distanza di Yildiz e Adzic hanno sollevato dubbi sulla sua condizione, nonostante non si tratti di stanchezza fisica, dato che il portiere svizzero ha rinunciato alla nazionale.

Straordinario nell’anno dello Scudetto insieme a tutta la difesa nerazzurra, Sommer aveva già mostrato qualche sbavatura nella scorsa stagione, poi riscattata con le grandi parate nella semifinale di Champions contro il Barcellona.

A dicembre compirà 37 anni e a giugno scadrà il suo contratto: il futuro non sembra suo, ma ora anche il presente è in discussione. Martinez, che lo scorso anno ha avuto poche occasioni ma si è sempre fatto trovare pronto, potrebbe esordire mercoledì sera ad Amsterdam.

