Secondo Il Corriere dello Sport, le incertezze mostrate da Sommer sulle conclusioni dalla distanza di Yildiz e Adzic hanno sollevato dubbi sulla sua condizione, nonostante non si tratti di stanchezza fisica, dato che il portiere svizzero ha rinunciato alla nazionale.

A dicembre compirà 37 anni e a giugno scadrà il suo contratto: il futuro non sembra suo, ma ora anche il presente è in discussione. Martinez, che lo scorso anno ha avuto poche occasioni ma si è sempre fatto trovare pronto, potrebbe esordire mercoledì sera ad Amsterdam.