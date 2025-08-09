Nelle prime uscite dell'Inter c'è un giocatore che si sta mettendo in mostra a suon di gol e buone prestazioni: si tratta di Bonny , arrivato dal Parma. Il francese sta facendo vedere le sue doti e si candida al ruolo di prima alternativa.

"Bonny ha dribblato secco il concetto di «basso profilo». Avete presente quando arrivate in un nuovo posto di lavoro e vi viene detto più o meno questo: «Ora guardati intorno, studia la situazione e cerca di vedere cosa fanno gli altri. Prima di farti notare aspetta un po’. Low profile». Il francese ha stracciato il messaggio e l’ha spedito dritto nel cestino: due gol nelle prime due amichevoli. Nel secondo, arrivato al Louis II, c’è gran parte di ciò che gli viene chiesto da Chivu. L’uomo che ha spinto per portarlo all’Inter: pressare, strappare, dribblare. Forza, fiato e tecnica. Questo il riassunto di ciò che abbiamo visto in queste prime due sfide. Lui e Lautaro hanno segnato ancora una volta insieme, prima il capitano e poi l'ex Parma. Due gol da giù il cappello che anticipano quello che verrà: ad Appiano, tra allenamenti intensi e nuove sfide, è nata la BoLa . Fin qui funziona", si legge su La Gazzetta dello Sport.