Le pagelle di Alessandro De Felice su Monaco-Inter 1-2: Bonny decisivo, Bastoni e Barella brillanti, Lautaro e Barella trascinatori
Alessandro De Felice
Sommer 6,5 

Incolpevole sul gol, si fa trovare pronto su due conclusioni insidiose di Camara. Attento su tutti gli altri tentativi del Monaco. Qualche rilancio impreciso.

