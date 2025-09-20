L'anno scorso, l'Inter di Simone Inzaghi era arrivata in primavera con il serbatoio praticamente vuoto, fattore poi risultato decisivo...

Marco Macca Redattore 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 15:16)

L'anno scorso, l'Inter di Simone Inzaghi era arrivata in primavera con il serbatoio praticamente vuoto, fattore poi risultato decisivo nella rincorsa agli obiettivi stagionali. Cristian Chivu e il suo staff hanno come obiettivo quello di correggere questo aspetto. Scrive il Corriere dello Sport:

"(...) L’imperativo, infatti, è arrivare a primavera non più con i serbatoi vuoti come accaduto l’anno scorso. E la preparazione estiva è stata programma esattamente con questa finalità, seppure sia cominciata in ritardo, rispetto alle altre squadre di Serie A".

"Ecco perché, dalle parti di Appiano Gentile, sono convinti che presto la situazione migliorerà perché le gambe dei giocatori nerazzurri sono destinate a girare con maggiore velocità e ritmo".

