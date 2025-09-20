FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Chivu vuole correggere un errore fatto in primavera da Inzaghi: “E ad Appiano sono convinti…”

news

Chivu vuole correggere un errore fatto in primavera da Inzaghi: “E ad Appiano sono convinti…”

Chivu vuole correggere un errore fatto in primavera da Inzaghi: “E ad Appiano sono convinti…” - immagine 1
L'anno scorso, l'Inter di Simone Inzaghi era arrivata in primavera con il serbatoio praticamente vuoto, fattore poi risultato decisivo...
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'anno scorso, l'Inter di Simone Inzaghi era arrivata in primavera con il serbatoio praticamente vuoto, fattore poi risultato decisivo nella rincorsa agli obiettivi stagionali. Cristian Chivu e il suo staff hanno come obiettivo quello di correggere questo aspetto. Scrive il Corriere dello Sport:

Chivu vuole correggere un errore fatto in primavera da Inzaghi: “E ad Appiano sono convinti…”- immagine 2
COMO, ITALY - SEPTEMBER 19: (L-R) Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale speaks with President and CEO Giuseppe Marotta of FC Internazionale at BPER Training Centre at Appiano Gentile on September 19, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"(...) L’imperativo, infatti, è arrivare a primavera non più con i serbatoi vuoti come accaduto l’anno scorso. E la preparazione estiva è stata programma esattamente con questa finalità, seppure sia cominciata in ritardo, rispetto alle altre squadre di Serie A".

Chivu vuole correggere un errore fatto in primavera da Inzaghi: “E ad Appiano sono convinti…”- immagine 3
Getty Images

"Ecco perché, dalle parti di Appiano Gentile, sono convinti che presto la situazione migliorerà perché le gambe dei giocatori nerazzurri sono destinate a girare con maggiore velocità e ritmo".

(Fonte: Corriere dello Sport)

Leggi anche
Inter, dubbio Lautaro, ma i numeri lo dimostrano: i nerazzurri sanno vincere anche senza
Inter, Chivu sceglie tra Esposito e Lautaro contro il Sassuolo. Toro? Tutto lascia credere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA