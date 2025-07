Adesso toccherà al club porre fine a ogni diatriba. I nerazzurri sono rientrati nella notte in Italia e i giocatori andranno in vacanza

In casa Inter la situazione si è fatta incandescente: la stagione è terminata ufficialmente lunedì sera, ma le questioni da risolvere sono ancora molte dopo le parole molto pesanti di Lautaro Martinez . Spiega Il Messaggero: "La stagione logorante di 63 gare totali (le ultime quattro negli Stati Uniti al Mondiale per club) e la grande delusione per aver perso tutto senza alzare un trofeo ha mostrato delle fratture interne.

I nerazzurri sono rientrati nella notte in Italia e i giocatori andranno in vacanza. Il raduno è fissato intorno al 21-23 luglio, poi gli uomini di Cristian Chivu - l'allenatore non ha preso benissimo le parole dell'argentino e ieri ha riunito la squadra prima del decollo - potranno pensare al riscatto. Rischia di non esserci Calhanoglu, che al di là del caos aspetta il Galatasaray per terminare una storia che non avrebbe meritato questo epilogo".