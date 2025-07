Lautaro Martinez evidentemente covava dentro di sé da mesi uno stato d’animo irrequieto per atteggiamenti di vari compagni che non gli sono piaciuti

Marco Astori Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 08:16)

La situazione in casa Inter, dopo l'uscita contro il Monterrey dal Mondiale per Club, è molto delicata: le parole del capitano Lautaro Martinez hanno fatto molto rumore. Su queste torna oggi Tuttosport nella sua edizione odierna: "Lautaro Martinez evidentemente covava dentro di sé da mesi uno stato d’animo irrequieto per atteggiamenti di vari compagni che non gli sono piaciuti. Mentre recuperava a tempi da record e giocava mezzo stirato prima col Barcellona e poi col Psg, l’argentino deve aver osservato altri giocatori gestirsi in maniera più... tranquilla, col pensiero andato, oltre che a Calhanoglu, a Thuram, Pavard, forse Frattesi, tutti in campo a singhiozzo nella parte finale della stagione.

E il suo animo da guerriero, lui sempre titolare negli Usa, non deve aver gradito. A far traboccare il vaso, poi, oltre al ko, il cinema inscenato nelle ultime due settimane in Turchia - con la silenziosa partecipazione di Calhanoglu - sull’interessamento, reciproco, del Galatasaray per il regista turco.

Rumors, messaggi e foto che hanno innervosito Lautaro Martinez a cui si è chiusa la vena, non ricordando forse come in passato anche il suo agente (solo lui?) avesse cavalcato spesso l’onda, fra un trasferimento al Barcellona cancellato solo dal Covid e rinnovi al rialzo annunciando super offerte dall’estero. L’argentino si è sfogato, messaggio forte, probabilmente corretto, però con toni forse sbagliati al momento sbagliato, con frasi che hanno indispettito pure la società che avrebbe preferito, come si suol dire, sciacquare i panni sporchi nel chiuso dello spogliatoio".