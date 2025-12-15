Se la cava con un 6 in pagella l'arbitro di Genoa-Inter, Daniele Doveri, sul Corriere dello Sport di oggi. La moviola del quotidiano evidenzia, nello specifico, un paio di situazioni. Si legge:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Moviola CdS – Genoa-Inter, c’era un rigore per i nerazzurri? Il rischio…
news
Moviola CdS – Genoa-Inter, c’era un rigore per i nerazzurri? Il rischio…
Dal quotidiano il giudizio sull'operato del direttore di gara ieri pomeriggio a Marassi
"Partita alla... Doveri per il presidente di Roma1, solita gestione disciplinare ondivaga (eppure il giallo ad un componente della panchina del Genoa dopo 11’ aveva fatto ben sperare), ma non ci sono errori cruciali né episodi particolari. Curiosità: all’atto dell’ammonizione di Ekhator per un intervento composto, si perde il giocatore da ammonire, visto spaesato, poi è arrivato il giallo (con suggerimento?).
Rischia molto Marcandalli poco dopo la mezzora del primo tempo, si fa prendere il tempo da Sucic che entra in area, il giocatore rossoblù mette le mani addosso all’avversario, rischiando qualcosa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA