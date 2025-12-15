"Partita alla... Doveri per il presidente di Roma1, solita gestione disciplinare ondivaga (eppure il giallo ad un componente della panchina del Genoa dopo 11’ aveva fatto ben sperare), ma non ci sono errori cruciali né episodi particolari. Curiosità: all’atto dell’ammonizione di Ekhator per un intervento composto, si perde il giocatore da ammonire, visto spaesato, poi è arrivato il giallo (con suggerimento?).