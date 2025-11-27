Altra buona prestazione dell'Inter di Chivu a Madrid, ma come col Milan non vengono concretizzate le occasioni e alla fine arriva la beffa
Inter, storia squadra bella ma sfortunata non regge a lungo. Forse il materiale di Chivu…
"L’anima d’acciaio più resistente è sempre quella dell’Atletico Madrid, che al 93’ con un colpo di testa su corner dell’uruguagio Gimenez vince la sua dodicesima gara delle ultime tredici di Champions al Metropolitano. E l’Inter, che la partita la poteva anche vincere come domenica scorsa nel derby, torna a casa con altri dubbi, facce scure e un capitano come Lautaro che esce scuotendo la testa poco prima della mezzora della ripresa. Anche qui l’Inter domina a lungo e crea pericoli, prende una traversa in apertura di ripresa con Barella e dopo la lussuosa risposta di Zielinski al gol iniziale di Alvarez mette in valigia una sconfitta che a conti fatti sembra immeritata", scrive il Corriere della Sera.
"Ma se dopo la testa del campionato la squadra di Chivu perde anche quella del maxi girone di Champions, allora la storia della squadra bella e sfortunata può reggere — perché sia in Italia che in Europa tutto è ancora ovviamente molto aperto — ma di sicuro non può durare troppo a lungo: questa versione «dominante con equilibrio» dei nerazzurri plasmata da Chivu deve fare i conti anche con il materiale tecnico a disposizione, che non sembra così adatto a proporre questo atteggiamento su tutti i campi e a tutte le latitudini", aggiunge il quotidiano.
