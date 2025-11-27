"L’anima d’acciaio più resistente è sempre quella dell’Atletico Madrid, che al 93’ con un colpo di testa su corner dell’uruguagio Gimenez vince la sua dodicesima gara delle ultime tredici di Champions al Metropolitano. E l’Inter, che la partita la poteva anche vincere come domenica scorsa nel derby, torna a casa con altri dubbi, facce scure e un capitano come Lautaro che esce scuotendo la testa poco prima della mezzora della ripresa. Anche qui l’Inter domina a lungo e crea pericoli, prende una traversa in apertura di ripresa con Barella e dopo la lussuosa risposta di Zielinski al gol iniziale di Alvarez mette in valigia una sconfitta che a conti fatti sembra immeritata", scrive il Corriere della Sera.