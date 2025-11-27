FC Inter 1908
Inter, storia squadra bella ma sfortunata non regge a lungo. Forse il materiale di Chivu…

Inter, storia squadra bella ma sfortunata non regge a lungo. Forse il materiale di Chivu…
Altra buona prestazione dell'Inter di Chivu a Madrid, ma come col Milan non vengono concretizzate le occasioni e alla fine arriva la beffa
"L’anima d’acciaio più resistente è sempre quella dell’Atletico Madrid, che al 93’ con un colpo di testa su corner dell’uruguagio Gimenez vince la sua dodicesima gara delle ultime tredici di Champions al Metropolitano. E l’Inter, che la partita la poteva anche vincere come domenica scorsa nel derby, torna a casa con altri dubbi, facce scure e un capitano come Lautaro che esce scuotendo la testa poco prima della mezzora della ripresa. Anche qui l’Inter domina a lungo e crea pericoli, prende una traversa in apertura di ripresa con Barella e dopo la lussuosa risposta di Zielinski al gol iniziale di Alvarez mette in valigia una sconfitta che a conti fatti sembra immeritata", scrive il Corriere della Sera.

Inter, storia squadra bella ma sfortunata non regge a lungo. Forse il materiale di Chivu…
"Ma se dopo la testa del campionato la squadra di Chivu perde anche quella del maxi girone di Champions, allora la storia della squadra bella e sfortunata può reggere — perché sia in Italia che in Europa tutto è ancora ovviamente molto aperto — ma di sicuro non può durare troppo a lungo: questa versione «dominante con equilibrio» dei nerazzurri plasmata da Chivu deve fare i conti anche con il materiale tecnico a disposizione, che non sembra così adatto a proporre questo atteggiamento su tutti i campi e a tutte le latitudini", aggiunge il quotidiano.

