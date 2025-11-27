Un'altra prestazione opaca per Lautaro Martinez, che nelle ultime uscite con l'Inter non è riuscito ad incidere come siamo abituati a vedere. E ieri Cristian Chivu lo ha tolto ancora come nel derby, trovando però stavolta il disappunto del suo capitano.
Atletico-Inter, retroscena Lautaro: “Non ha preso bene il cambio e quando si è seduto ha…”
Ieri Cristian Chivu lo ha tolto ancora come nel derby, trovando però stavolta il disappunto del suo capitano
Si legge su Tuttosport: "73 minuti senza lasciare il segno. Una sostituzione, la seconda consecutiva per scelta tecnica dopo quella del derby, come conseguenza di una prestazione negativa. È una reazione che non lascia spazio all’interpretazioni. Lautaro Martinez non ha certo preso bene la scelta di Chivu di farlo uscire nella seconda metà del secondo tempo contro l’Atletico.
L’argentino, dopo aver visto il 10 sulla lavagnetta luminosa, ha palesemente scosso la testa, mostrando il suo disappunto mentre raggiungeva la panchina. Poi, una volta accomodatosi, ha lanciato con forza la bottiglietta dell’acqua palesando nuovamente la rabbia per non aver terminato il match".
