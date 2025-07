"Tanti tifosi nerazzurri spingono, infatti, per trasformare la crisi in opportunità estrema. Eppure non è questa la strada scelta dal club"

Matteo Pifferi Redattore 3 luglio 2025 (modifica il 3 luglio 2025 | 08:32)

L'Inter ha le idee chiare sul mercato, tanto che, stando alle ultime indiscrezioni, la volontà del club è quella di privarsi solamente di Calhanoglu e di tenere tutti i big.

"Tanti tifosi nerazzurri spingono, infatti, per trasformare la crisi in opportunità estrema: per loro l’eliminazione contro il modesto Fluminense e la successiva bomba scoppiata nello spogliatoio sarebbero assist utili a un repulisti generale. Eppure non sembra questa la strada scelta dal club: se sarà rivoluzione, sarà dolce, appena accennata. Non una banale mano di vernice, certo, anche perché gli eventi hanno ampiamente dimostrato che non basterebbe, ma non verranno neanche costruite nuove fondamenta"

"Sarà una naturale evoluzione del progetto che arriva da lontano, con più sangue giovane, e qualche nuova idea tattica dell’allenatore: è considerata la maniera migliore per far sparare le ultime cartucce a un gruppo che dal club non viene considerato ancora a fine ciclo. Neppure i più anzianotti, il gruppo di reduci con scadenza 2026: a meno che non trovino loro delle sistemazioni, il progetto è tenerli tutti per un’altra stagione ancora. Da Sommer ad Acerbi e De Vrij, passando per Darmian e soprattutto l’eterno Mkhitaryan. Poi l’Inter è già consapevole che tra un anno servirà un intervento più profondo per sostituire tutti", spiega La Gazzetta dello Sport.

Oltre a Calhanoglu, in uscita potrebbe lasciare anche Bisseck dalla cui cessione l'Inter poi potrebbe ottenere un tesoretto da investire anche su Leoni del Parma.