L'Inter deve fronteggiare la grave emergenza esterni. Solo Dumfries a disposizione di Inzaghi, visti gli infortuni di Darmian, Zalewski, Carlos Augusto e Dimarco. Così il tecnico sarà costretto ad avanzare Bastoni nell'inedito ruolo di quinto a sinistra. Non ci sarà, almeno inizialmente, un cambio di modulo: si partirà col classico 3-5-2, ma in fase di possesso Bastoni potrebbe abbassarsi e diventare terzino, con Zielinski che tapperebbe il buco in fascia.