La rosa nerazzurra

Pochi elementi, ma fondamentali, sono cambiati da quell’ormai lontano 10 giugno 2023: sono andati via, tra gli altri, investimenti corposi come Skriniar e Lukaku, e adesso ballano 68,4 milioni tra l’Inter 2023 e quella eroica che il 31 maggio si giocherà la finale con il Psg. A proposito, i francesi dalla rosa stellare sono quarti in questa speciale classifica a fronte di un costo rosa del valore di quasi 700 milioni: il gap (di oltre 400 milioni) è già evidente. Le ultime spese annuali dei nerazzurri sono state invece di 76,9 milioni (poco più del solo cartellino di Kvara, pagato a gennaio dal Psg 70 milioni): 20,6 per i nuovi arrivi e il resto in riscatti, incluso quello di Frattesi, l’uomo in più di Champions. Del resto, per conquistare il continente e riportare in Italia un trofeo che manca da quindici anni i soldi non sono sufficienti. La Juventus 2016-2017 non vi riuscì nonostante un mercato da 202 milioni di euro, City e Psg addirittura fallirono rispettivamente nel 2020-21 e nel 2019-20 nonostante vantassero terza e prima tra le rose più ricche qui considerate. Ma le finali sono storie a parte dove tutto è possibile dove è anche, e soprattutto, una questione di spirito e coesione di gruppo. E questi di certo all’Inter non mancano”, si legge.