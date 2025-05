L’Inter martedì ha staccato il pass per la finale di Champions League di Monaco: la gara col PSG sarà trasmessa anche in chiaro in tv

Alessandro Cosattini Redattore 8 maggio - 15:30

L’Inter martedì ha staccato il pass per la finale di Champions League di Monaco. Il 31 maggio in Germania la squadra di Simone Inzaghi affronterà il PSG. Tutti gli appassionati e non solo potranno vedere in diretta e in chiaro la finale di Champions. Ma da cosa dipende questa ulteriore eccezione, in una stagione in cui i match delle squadre italiane in Europa sono stati trasmessi sempre e solo a pagamento? Dalle normative AgCom.