Inter irriconoscibile. È come se la squadra di Inzaghi non fosse mai scesa in campo a Monaco contro il Psg. Un crollo totale dal portiere all'attacco. L'attacco che in molte occasioni aveva salvato con i propri colpi e l'intesa, ieri non si è presentato alla finale.

"Primo tiro in porta: minuto 75. Da Monaco è tutto. Al netto dell’umiliazione. Non è una sconfitta, è una mattanza che lascia un senso di inadeguatezza enorme. Ed è l’aspetto peggiore, più della seconda Champions League che vola via in 24 mesi. È la sconfitta di un gruppo che aveva illuso tutti di essere all’altezza delle grandi d’Europa. Di un gruppo che aveva spinto Mkhitaryan a definire se stesso e i suoi compagni “ingiocabili”. La sconfitta dei simboli, soprattutto. L’Inter è stata una repubblica che negli ultimi due anni si è fondata sulla ThuLa, inutile nascondersi. E da loro è giusto passare, quando si analizza una disfatta così. Thuram e Lautaro sono spariti, non si sono presentati, travolti da loro stessi ancor prima che mangiati dagli avversari: non una giocata, non un segnale, il primo tiro in porta – appunto – a 15’ dalla fine di Thuram sul 3-0 per il Psg", scrive La Gazzetta dello Sport.