L'attaccante francese ha fatto una battuta sui social al compagno d'attacco, quasi a tendergli la mano dopo le polemiche nate negli Usa

Andrea Della Sala Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 15:32)

Marcus Thuram ha fatto una battuta sui social al compagno d'attacco Lautaro Martinez, quasi a tendergli la mano dopo le polemiche nate negli Usa. Il duo d'attacco è pronto a ripartire alla vigilia della nuova stagione.

"Un like può strappare, ma un commento può ricucire, eccome se può. Chiedete alle centinaia di migliaia di tifosi dell’Inter che ieri pomeriggio si sono goduti lo spettacolo su Instagram. C’è una foto di Lautaro davanti all’acqua sulla Riviera Maya, in Messico dove il capitano nerazzurro sta trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia, e c’è soprattutto un commento che luccica in mezzo ai tantissimi che intasano il profilo dell’argentino. “Fai attenzione che non sai nuotare”, firmato Marcus Thuram. La faccia triste dell’America è rimasta negli Usa, l’Inter adesso può davvero ripartire dalla ThuLa come ai vecchi tempi. Perché Marcus e Lautaro sono di nuovo connessi fuori dal campo. Eccola qui la formula per ritrovare sintonia totale, quando il 9 e il 10 si rivedranno ad Appiano alla ripresa dei lavori, tra un paio di settimane", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Non che non ci fossero stati segnali di riavvicinamento prima che Chivu e i suoi rompessero le righe per le ferie. Dopo le parole durissime dell’argentino in mondovisione – a pochi minuti dal ko col Fluminense negli ottavi del Mondiale per club che aveva chiuso la stagione dell’Inter senza titoli – e dopo la risposta di Calhanoglu via social che aveva raccolto il cuoricino di Thuram scatenando polemiche e una buona dose di apprensione tra i tifosi, erano arrivati i primi, importanti indizi di disgelo. Il chiarimento faccia a faccia nella riunione in hotel voluta da Chivu prima della partenza dagli Stati Uniti e poi il clima generale, tornato disteso nella chat di gruppo della squadra. La battuta di Marcus di ieri, però, “pronunciata” sulla piazza dei social, ha tutta l’aria di poter diventare il segnale più potente di tutti, se non altro per la valenza simbolica del gesto del francese. La tempesta si era scatenata proprio via Instagram, materializzandosi sugli smartphone dei tifosi nerazzurri di mezzo mondo, e sempre su Instagram è tornato il sereno".

"Oltre al gesto, poi, c’è ovviamente di più. C’è soprattutto il feeling speciale ritrovato dalla coppia che ha fatto le fortune dell’Inter della seconda stella grazie a un incastro particolare, sbocciato anche grazie alle differenze caratteriali tra i due, oltre che logicamente all’intesa con il pallone tra i piedi. Diversi, Marcus e il capitano lo sono anche nel modo di esprimersi, e se lo sono ribaditi nel confronto andato in scena all’indomani dell’eliminazione col Fluminense, quando Thuram aveva spiegato al compagno di non aver gradito le modalità di un’accusa così generica («Chi non vuole restare se ne vada. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute») e Lautaro aveva chiarito i motivi che lo avevano spinto a dire quelle cose pubblicamente. I sorrisi strappati ieri da Marcus hanno messo con ogni probabilità un punto sulla vicenda e questo è quel che conta. Perché una cosa è sicura, con la ThuLa di nuovo connessa non serviranno lezioni di nuoto a nessuno: a finire sott’acqua saranno gli avversari", si legge su La Gazzetta.