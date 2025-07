La ThuLa è sempre quella. Thuram prende in giro Lautaro: “Attento…”

Le parole dell'argentino dopo il Mondiale, la risposta di Calhanoglu e il like di Thuram avevano fatto parlare di rottura ma Marcus manda segnali social

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 21:16)

Si è parlato a lungo del like di Marcus Thuram allo sfogo di Calhanoglu arrivato all'indomani dallo sfogo post Mondiale per Club di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter ha mandato un messaggio chiarissimo e in sostanza aveva detto: "L'Inter deve stare in alto e chi non vuole lottare per la maglia e restare, vada pure via". Queste le sue parole. Generiche, rivolte a tutti e nessuno. Marotta poi aveva indirizzato le sue parole verso il turco che il giorno dopo aveva risposto per le rime.

Una rottura fortissima, pubblica, con in mezzo anche la moglie del centrocampista. Una rottura che sembra difficile da ripianare ma che sembrava ancora più grossa quando alle parole social di Calha era arrivato il like di Thuram. Subito si era detto: "La ThuLa si è spaccata". Chivu aveva chiamato tutti a raccolta nella hall dell'albergo negli States, prima di rompere le righe per le ferie di fine stagione. E chissà che quel confronto non sia servito per distendere i nervi e placare la situazione.

Dai social era arrivato nei giorni scorsi il commento di Thuram, per cui si era già iniziato a parlare di mercato, per l'arrivo di Bonny dal Parma. E questa sera è arrivato il commento social del francese alle immagini che arrivano dal Messico e dalle vacanze di Lautaro. C'è lui davanti all'acqua e il compagno di attacco lo ha preso in giro: "Fai attenzione che non sai nuotare". I tifosi hanno riempito di like il commento di Marcus e gli hanno scritto in tanti: "Fatto pace?"; "Dai Bro, c'è una stagione da riscattare, uniti" e altri ancora hanno sintetizzato tutto con un "Crisi Inter".