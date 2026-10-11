"Ripartenza sprint. All’Inter è stata sufficiente mezz’ora per spazzare via il Parma e tutte le possibili incertezze di una sosta durata tre settimane e di un avversario che, dopo il cambio in panchina tra Cuesta e Gilardino, era una sorta di oggetto sconosciuto. Un successo sul velluto, che ha trasformato il secondo tempo in una sorta di allenamento". Così il Corriere dello Sport racconta la vittoria dell'Inter sul Parma alla ripresa del campionato. Una vittoria che vale il primato in solitaria.

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"Se durerà più di una notte, dipenderà dalla Roma, di scena a Como, e dalla Lazio, che affronterà il Monza. Cambia poco nella sostanza, però, perché la marcia dell’Inter continua ad essere sicura, frutto di un’identità precisa di squadra, di certezza costruite negli anni e, ovviamente, di una qualità superiore, che finisce sempre e comunque per emergere", si legge ancora sul quotidiano sportivo che racconta poi le azioni salienti della partita. Tre gol, il secondo su rigore dato dal VAR dopo la stampa evidente dei tacchetti di Diego Carlos sulla caviglia di Pio Esposito.

Inter a nozze

Chivu ha scelto lui insieme a Thuram (alla vigilia era atteso Bonny assieme al francese) e questo è il giudizio del giornale sulla loro prestazione: "Diego Carlos e Carboni sempre uomo contro uomo contro i due attaccanti nerazzurri. Beh, è stato come farli andare a nozze. Il francese ha imperversato con le sue accelerazioni, trovando il terzo gol con un preciso diagonale al termine di una chirurgica ripartenza. Mentre Pio è stato un catalizzatore di gioco, peraltro senza mai sbagliare una scelta".

(Fonte: CdS)