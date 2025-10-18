FC Inter 1908
Inter, Thuram torna a correre dopo l’infortunio: svelata la data del rientro

L'attaccante francese si avvicina al rientro, a tre settimane dall'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L’Inter spera di ritrovare tra i convocati Marcus Thuram in occasione della sfida contro il Napoli dell’ex Antonio Conte dopo la lesione di basso grado alla coscia sinistra.

L’attaccante francese non ci sarà nemmeno martedì in Belgio contro l’Union Saint-Gillois in Champions League.

Chivu non si è sbottonato sui tempi di recupero, ma come riferisce il Corriere dello Sport, Thuram ha ricominciato a correre dopo diversi giorni di terapie.

Una cosa è certa: l’Inter non vuole correre alcune rischio per evitare ricadute: serve il tempo necessario essendo passati 18 giorni dall'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga lo scorso 1° ottobre.

