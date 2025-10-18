L’Inter spera di ritrovare tra i convocati Marcus Thuram in occasione della sfida contro il Napoli dell’ex Antonio Conte dopo la lesione di basso grado alla coscia sinistra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Thuram torna a correre dopo l’infortunio: svelata la data del rientro
news
Inter, Thuram torna a correre dopo l’infortunio: svelata la data del rientro
L'attaccante francese si avvicina al rientro, a tre settimane dall'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga
L’attaccante francese non ci sarà nemmeno martedì in Belgio contro l’Union Saint-Gillois in Champions League.
Chivu non si è sbottonato sui tempi di recupero, ma come riferisce il Corriere dello Sport, Thuram ha ricominciato a correre dopo diversi giorni di terapie.
Una cosa è certa: l’Inter non vuole correre alcune rischio per evitare ricadute: serve il tempo necessario essendo passati 18 giorni dall'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga lo scorso 1° ottobre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA