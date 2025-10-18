Il calendario internazionale ha omogeneizzato fra loro i vari campionati rendendoli più o meno uguali nel tempo. Il prossimo anno cambierà, con l’accorpamento delle soste di settembre e ottobre per limitare l’andirivieni club-nazionali che è una delle cause dell’aumento degli infortuni. Ma intanto anche quest’anno, come succede ormai da tempo, la serie A si compone di cinque segmenti: 2 giornate per il prologo d’agosto, 4 dopo la pausa nazionali di settembre, 5 tra le soste di ottobre e novembre, 19 (un intero girone) da novembre a marzo, quando l’Italia si giocherà il Mondiale agli spareggi, e infine 8 per la volata. L’effetto più «sociale» di un calendario così strutturato è la scomparsa della pausa natalizia: durante le feste si gioca sempre, come succede in Premier League e più in generale nello sport professionistico americano, lì dove la regola è una massiccia fornitura di spettacolo agli appassionati nel periodo in cui hanno maggior tempo libero da dedicargli. Dal punto di vista tecnico, la ripetitività anno dopo anno dei cinque segmenti rende interessante, se non proprio indicativa, la loro analisi.