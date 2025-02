In casa Inter l'osservato speciale in vista della gara contro la Juventus rimane Marcus Thuram : l'attaccante francese è ancora alle prese con un fastidio con la caviglia, e anche ieri si è allenato a parte. La sua presenza in campo domani a Torino rimane tutta da verificare.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Fiducia sì, ma certezze ancora no. Come previsto, nemmeno ieri Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo, a differenza di Arnautovic, al lavoro con i compagni. A questo punto, quindi, diventa decisiva la seduta di oggi. Occorre che, in qualche maniera, la caviglia del francese venga testata e verificata attraverso le sollecitazioni che solo un allenamento vero e qualche contrasto possono garantire. Dovesse lavorare ancora per conto proprio, invece, la sensazione è che, pur partendo per Torino, Tikus finisca per accomodarsi soltanto in panchina. E, al suo posto, al fianco di Lautaro, giocherebbe Taremi, preferito ad Arnautovic, che è comunque reduce da un affaticamento, e a Correa".