"Certo, qualche eccezione va fatta, come per Bastoni. Carlos Augusto questa sera andrà in panchina ma insomma, l’emergenza a sinistra non è ancora passata e l’azzurro è “condannato” all’ennesima fatica. A cambiare rispetto alla trasferta olandese, semmai, saranno gli interpreti in mezzo al campo. A Calha e Micki, fuori in coppa, Inzaghi riconsegnerà il compito di creare, e magari indirizzare presto la partita nella direzione giusta, con uno tra Barella e Frattesi a completare il trio della mediana. Il tecnico si è dato un ultimo allenamento per sciogliere gli ultimi dubbi. La rifinitura di questa mattina ad Appiano dirà a Frattesi se è arrivato il suo momento, ma aiuterà anche a capire se il terzetto difensivo che al De Kuip ha eretto il solito muro invalicabile in Europa sarà replicato contro Keita e compagni o se ci sarà spazio per Bisseck. Il tedesco insidia sia Pavard che Acerbi".