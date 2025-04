Simone Inzaghi ha voluto guardare negli occhi i suoi ragazzi prima della ripresa degli allenamenti. Ieri ad Appiano Gentile li ha attesi in mezzo al campo per tenerli a rapporto e poi cominciare la preparazione di Inter-Roma. Cosa ha detto alla squadra? Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola stamattina: "Orgoglio. E’ il tasto su cui ha scelto di "battere" Inzaghi alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo. Ieri mattina, alla Pinetina, prima di dare il via alla seduta, il tecnico nerazzurro ha radunato i suoi uomini in mezzo al campo e ha suonato la carica in vista del match con la Roma, ma anche di quelli che seguiranno.