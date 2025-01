"Lo Sparta Praga ha raccolto appena quattro punti. Non ha di fatto velleità di passare il turno. E, in aggiunta, i cechi sono nel pieno della sosta invernale: non scendono in campo per una partita ufficiale dallo scorso 15 dicembre, ovvero quasi quaranta giorni fa. Vero che hanno disputato alcune amichevoli, ma il calcio vero è un’altra cosa. Attenzione, però, perché la Champions resta una “creatura” particolare. E una trasferta europea nasconde sempre qualche insidia", commenta il CorSport.