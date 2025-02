L'Inter vuole lottare fino in fondo per campionato e Champions. Per farlo deve avere tutta la rosa alla massima condizione possibile

Andrea Della Sala Redattore 24 febbraio 2025 (modifica il 24 febbraio 2025 | 09:02)

Primo posto, in attesa dello scontro diretto di sabato al Maradona col Napoli. Senza dimenticare l'Atalanta. L'Inter sogna il bis in Serie A, ma vuole andare avanti il più possibile in Champions. Difficile, ma non impossibile. A patto di riportare tutti al top della condizione.

"L’Inter ha fin qui ballato su due tavoli. Continuare è possibile, a patto che si verifichino due condizioni. La prima? Il necessario cambio di passo negli scontri diretti, se è vero che due settimane dopo la sfida del Maradona ci sarà pure quella di Bergamo con l’Atalanta. La seconda è legata all’aspetto fisico, meglio ancora, agli infortuni. Inutile girarci intorno: ci sono giocatori imprescindibili per pensare di correre verso il doppio obiettivo. Lautaro e Thuram non hanno sostituti all’altezza, come loro neppure Calhanoglu. Ecco, con questi tre al massimo dei giri per la maggior parte dei prossimi tre mesi, magari quel sogno sul divano diventa una doppietta per la storia", sottolinea La Gazzetta dello Sport.