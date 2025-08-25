Il quotidiano riporta le parole di Chivu pronunciate in conferenza stampa e spiega che si affiderà ai veterani nella prima uscita della sua Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 14:46)

"Fra le metafore possibili, per la sua Inter Cristian Chivu ha scelto quella del «cantiere aperto». Un’immagine che fa sognare i tifosi, che sperano in grandi trasformazioni a sorpresa sul mercato, ma che al tempo stesso suggerisce un’obiezione: si scherza spesso sugli anziani che i cantieri li guardano, mentre nel caso dell’Inter ci lavorano". Dalle parole dell'allenatore dell'Inter, pronunciate nella prima conferenza stampa della stagione in Serie A, quella che ha preceduto la gara di oggi contro il Torino.

"Se da un lato è vero quel che dice il tecnico sugli acquisti, «giovani che fanno crescere il valore della rosa », dall’altro, tutti gli over 30 sono ancora lì, con l’eccezione di Arnautovic a cui è scaduto il contratto: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan. E di vecchio questa nuova Inter, che si prepara a scendere in campo a San Siro contro il Torino di Baroni, ha anche il modulo. Dopo avere provato nel Mondiale americano soluzioni con uno o più trequartisti, Chivu sceglie la prudenza: avanti col solito rodatissimo 3-5-2, poi si vedrà", spiega Vanni.

E così questa sera nell'11 che giocherà contro il Torino ci sarà solo Sucic tra le novità anche grazie alla squalifica di Calhanoglu. Ma in regia dovrebbe giocare Barella. Per il resto è la stessa squadra di Inzaghi con Lautaro e Thuram dal primo minuto in campo. Chivu si è fatto una ragione degli obiettivi sfumati, Lookman, Leoni e Koné.

Enigma tifosi — "A fronte di poche decine di abbonamenti non rinnovati a tifosi segnalati dalla procura di Milano per fatti violenti e altre violazioni di legge, chi governa la curva nord ha deciso di abbandonare il proprio settore. Resta da capire se le famiglie, i gruppi di amici, e gli stessi ragazzi che frequentano la curva, sosterranno comunque i giocatori o cederanno al ricatto, rinunciando a cantare, come già successo in Milan-Cremonese", conclude lo stesso articolo.

(Fonte: La Repubblica)