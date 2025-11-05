Cristian Chivu non ha ancora superato tutti i dubbi di formazione, ma ha già alcune certezze nella sua testa. Una riguarda le corsie esterne, secondo il Corriere dello Sport. Denzel Dumfries e Federico Dimarco, nel dettaglio, sono pronti a tornare dal primo minuto:

"Sono un valore aggiunto perché, con caratteristiche diverse, riescono a rendersi costantemente pericolosi. C’è però un minimo comune denominatore: il minutaggio concesso dall’allenatore. Dumfries è stato in campo 911’ fino a questo momento in stagione, appena 23’ in più rispetto a Dimarco, fermo a 888’. Il dato è frutto sicuramente della grande affidabilità e del valore che entrambi rappresentano all’interno del contesto. La conferma ulteriore arriva dal bottino garantito: 3 i gol segnati dal numero 2 nerazzurro, uno in più dell’esterno mancino, che però ha collezionato anche tre assist".