Il digiuno di Lautaro Martinez nelle ultime gare fa notizia. Ma giustamente non preoccupa Cristian Chivu, perché consapevole del contributo enorme del capitano alla causa nerazzurra a prescindere dalle marcature. E' solo un momento di flessione che l'argentino deve superare in tranquillità. Su questo aspetto, ribadito in conferenza stampa ieri dal rumeno, torna anche La Repubblica.

Si legge infatti: "Ancor più del gol, a Lautaro manca il sorriso. E se riuscirà a piegare all'insù le labbra, senza farsi schiacciare dalla pressione, le reti arriveranno. È questa la ricetta di Cristian Chivu, allenatore professionista e psicologo dilettante, per ridestare l'argentino dal torpore dell'ultimo mese in campionato. «A Lautaro ho fatto un gesto: sorridi», ha raccontato, sollevando le estremità della bocca con gli indici".