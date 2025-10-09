FC Inter 1908
Verso Estonia-Italia: Gattuso si affida al blocco Inter, le ultime di formazione

Proseguono i lavori a Coverciano della Nazionale in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali
Fabio Alampi Redattore 

Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazinoale in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali. Il ct Gattuso, contro l'Estonia, sembra intenzionato a confermare la formazione che ha battuto Israele il mese scorso, con l'unica eccezione di Politano, assente per infortunio.

L'Italia poggerà sul blocco Inter, con tre nerazzurri in campo dall'inizio (Bastoni, Dimarco e Barella). Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Per il momento, non siamo lontani da Debrecen. Nel primo allenamento a porte chiuse a Coverciano, Rino Gattuso ha provato il 4-4-2 (declinabile anche nel 4-1-3-2) con gli uomini della partita contro Israele. L'unica eccezione Andrea Cambiaso a destra al posto dell'infortunato Politano. Ecco gli undici: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui.

Nel corso dell'allenamento poi hanno trovato spazio fra i teorici titolari Spinazzola (sia da terzino sinistro che da esterno alto a destra), Nicolussi Caviglia e Cristante. Ma è presto per trarre conclusioni, perché Gattuso ha ancora due giorni di tempo per sperimentare".

