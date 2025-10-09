L'Italia poggerà sul blocco Inter, con tre nerazzurri in campo dall'inizio (Bastoni, Dimarco e Barella). Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Per il momento, non siamo lontani da Debrecen. Nel primo allenamento a porte chiuse a Coverciano, Rino Gattuso ha provato il 4-4-2 (declinabile anche nel 4-1-3-2) con gli uomini della partita contro Israele. L'unica eccezione Andrea Cambiaso a destra al posto dell'infortunato Politano. Ecco gli undici: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui.

Nel corso dell'allenamento poi hanno trovato spazio fra i teorici titolari Spinazzola (sia da terzino sinistro che da esterno alto a destra), Nicolussi Caviglia e Cristante. Ma è presto per trarre conclusioni, perché Gattuso ha ancora due giorni di tempo per sperimentare".