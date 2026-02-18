"La coppia Thuram-Esposito pare favorita, ma Lautaro è pronto. A centrocampo tocca a Barella, squalificato a Lecce e Mkhitaryan. Zielinski è in dubbio, come Dimarco. In sei giorni l’Inter si gioca gli ulteriori 10 milioni previsti per gli ottavi, con in mezzo uno sbalzo di trenta gradi, a Lecce sabato. Quel che conta però è la temperatura interna. E il caso Bastoni, l’esasperazione del duello con la Juve poi vinto al 90’ e la delicatezza del playoff hanno surriscaldato l’ambiente. Forse al punto giusto".