CorSera – Inter, cambio di rotta sugli arbitri di Chivu. Bodo? Più del clima…

Le considerazioni dal quotidiano dopo le conferenze stampa di ieri e in vista della gara di stasera
Il Corriere della Sera torna su Bodo-Inter e sul contorno. L'avvicinamento al match di stasera si è riempito con le parole di Alessandro Bastoni e Cristian Chivu, con inevitabile focus su quanto accaduto sabato scorso. Il quotidiano si è diviso tra ipotesi di formazione e considerazioni sulle conferenze stampa. Qui il focus:

"Registrato il cambio di rotta di Chivu, che fino alla vigilia con la Juve aveva mostrato un approccio diverso alla questione arbitrale («Parlerò di arbitri solo quando un allenatore verrà a scusarsi per un favore ricevuto»… aveva detto), all’orizzonte c’è una sfida delicata nello stadio lillipuziano del Bodo/Glimt, che si è guadagnato il primo scontro a eliminazione diretta in Champions della sua storia battendo l’Atletico al Metropolitano, dove l’Inter ha perso.

Le temperature sono sotto zero, ma a preoccupare è il terreno sintetico di vecchia generazione, non solo per il diverso carico sui muscoli, ma per la velocità del gioco del Bodo, che qui ha battuto il City, non l’ultima arrivata nel controllo del pallone. Senza contare che Calhanoglu è tornato ai box per un affaticamento e che Frattesi è rimasto a casa per una gastroenterite".

