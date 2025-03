"L’Inter non è (ancora) la squadra italiana che ha giocato di più quest’anno - il Milan e l’Atalanta sono già a quota 41 partite -, ma sarà sicuramente quella maggiormente impegnata a fine stagione. E ha ottime chance di diventare il club del nostro Paese con più partite in una stagione, primato che spetta al Milan 2002-03 (61 match). Per carità, non porta trofei questa statistica. Ma spiega tanto. Spiega la fatica che sta facendo la squadra di Inzaghi, qualche secondo tempo poco lucido come a Napoli e diversi gol di troppo incassati nei finali di partita. Però l’Inter è esattamente dove sperava di essere a inizio stagione. Ed è su questo aspetto che il tecnico e la società insistono con i giocatori. È il tasto toccato dai dirigenti nel discorso post Juventus, per motivare, consolare e spingere la squadra. È anche il ragionamento che arriva a toccare Inzaghi, che davanti alla squadra non parla mai di fatica. Lo fa solo pubblicamente, per difendere i suoi. Ma nessuno in casa Inter si è mai nascosto. Dalla scorsa estate fino a oggi, l’obiettivo dichiarato è sempre stato quello di arrivare in fondo per giocarsi tutte le competizioni", aggiunge Gazzetta.