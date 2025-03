Il big match tra Napoli e Inter è terminato in parità, lasciando invariata la classifica, con i nerazzurri avanti di un punto sui partenopei. Eppure, nonostante questo, è proprio la formazione di Conte quella a essere uscita dal campo con maggior fiducia. Di Lorenzo e compagni non possono più nascondersi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Giù la maschera, per davvero. E definitivamente. [...] Nonostante l'emergenza, nonostante le difficoltà. Nonostante l'avversario sia ancora un passo avanti".