Si entra in una fase molto delicata della stagione, l'Inter in poche settimane si gioca tutto. Dal campionato con lo scontro diretto in casa del Napoli, agli ottavi di Champions League, fino ai quarti di Coppa Italia. E bisogna farsi trovare pronti.

"L’Inter si gioca tutto in un mese e non è un modo di dire. Basta prendere il calendario per capire. Scudetto, Coppa Italia, Champions League: ecco, le parole della società di ieri nel centro sportivo sono figlie anche della convinzione che questa possa essere una stagione trionfale. Ancora oggi, ancora dopo la sconfitta di Torino, ancora dopo un mese di febbraio decisamente antipatico, con una sola vittoria e due sconfitte in quattro partite. L’Inter ci crede. Napoli è la madre di tutte le partite, la gara spartiacque anche per la gestione delle settimane successive", sottolinea La Gazzetta dello Sport.