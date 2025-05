CdS – Inter, tutto per tutto senza rimpianti. I concetti su cui batte Inzaghi

Una ragione di più

L'altro motivo per il quale è vietato staccare è "per non abbassare il livello di tensione". Vietato per l'Inter staccare la spina in attesa della finale perché altrimenti è complicato poi riconcentrarsi su un obiettivo. "L'Inter non può permettersi di “addormentarsi” per tre settimane. Perché poi il rischio sarebbe quello di affrontare la finale di Champions appannati o poco reattivi. E attenzione: il Paris Saint Germain, pur avendo già vinto matematicamente la Ligue 1, non correrà questo tipo di pericolo, visto che una settimana prima di Monaco sfiderà il Reims per la Coppa di Francia", spiega ancora il giornale.