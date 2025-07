"C’è un’Inter che si raduna ad Appiano, ma questa volta si tratta di un battesimo assoluto: oggi scatta l’avventura della nuova Under 23 nerazzurra, che si ritroverà alla Pinetina agli ordini di Stefano Vecchi, ex tecnico del Vicenza (con un passato di successo sulla panchina delle giovanili interiste). L’Inter Under 23, che in Serie C prenderà il posto della Spal, diventerà la quarta “seconda squadra” nella storia della C dopo Juve, Atalanta e Milan (che nella prossima stagione ripartirà dalla D, dopo la retrocessione del 2024-25)", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"La rosa logicamente non è ancora stata allestita del tutto - all’opera ci sono Dario Baccin e Gianluca Andrissi - ma ad Appiano e poi in ritiro si ripartirà da molti campioni d’Italia con la Primavera: Calligaris, Zamarian, Spinaccè, Lavelli, Zanchetta, Topalovic, Alexiou, Re Cecconi, Aidoo, Motta e Venturini (chi ha partecipato al Mondiale per club e all’Europeo Under 21 si aggregherà in ritiro). In rosa anche Francesco Stante, 20 anni e una stagione in C con la Pergolettese, e Giuseppe Prestia, 31enne difensore ed ex capitano del Cesena, primo rinforzo fuori quota dei nerazzurri", aggiunge il quotidiano.