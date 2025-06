"Mourinho non è mai stato realmente vicino alla Nazionale. È vero che l'Adidas, main sponsor delle selezioni azzurre, avrebbe gradito vederlo sulla panchina occupata fino a Reggio Emilia da Spalletti, ma lo è altrettanto che lo Special non s'è reso disponibile: da poco aveva confermato l'impegno col Fenerbahçe, al quale è legato fino al 30 giugno 2026. Guidare l'Italia non gli sarebbe dispiaciuto. Ma non è tipo da brutte figure, lui. Aggiungo che il Fener non ha potuto pretendere penali poiché nessun agente ha avvicinato Ali Koç per chiedergli di liberare l'allenatore. A fare un tentativo abbastanza convinto con Mou è stata curiosamente la Fiorentina. Anche in questo caso la trattativa non è decollata. Prima di pensare a Pioli la società di Commisso s'era mossa perfino per Allegri che però stava aspettando di capire cosa sarebbe accaduto al Milan e al Napoli: mai riaperta, per lui, la strada interista"