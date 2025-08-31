FC Inter 1908
Inter-Udinese, Chivu pensa alla formazione: può esserci più di una novità

L'aggiornamento dalla Gazzetta dello Sport su quello che potrebbe essere l'undici titolare dei nerazzurri questa sera al Meazza
Daniele Vitiello
Cristian Chivu lo ha detto chiaramente e non potrà tirarsi indietro: nella sua Inter tutti avranno una chance. Dovranno chiaramente meritarsela attraverso il lavoro, ma quello sarà l'unico metro di giudizio. E vale da subito, considerando che stasera è in programma un'altra gara importante. Contro l'Udinese al Meazza in palio tre punti che traghetterebbero nel modo migliore i nerazzurri alla sosta che precede la gara con la Juventus. La Gazzetta dello Sport riporta per questo le ultime di formazione:

"La pelle della squadra si sta trasformando, un po’ alla volta, quasi impercettibilmente. Intanto, contro l’Udinese, Chivu ha preparato più o meno la stessa Inter vista con il Toro, fedele all’antico 3-5-2, ma con l’ingresso di un vecchio califfo, squalificato alla prima: Calhanoglu, discusso per tutta l’estate, è pronto a rimettersi in regia. «Hakan ha mostrato voglia di far parte di questo gruppo e di lasciarsi alle spalle la passata stagione», ha chiarito l’allenatore romeno.

A completare la cintura di mezzo, accanto al turco e a Barella, Sucic ha messo la freccia nel testa a testa con l’eterno Mkhitaryan: proprio la chance per il croato sarebbe l’indicatore di un tempo nuovo, ormai oltre gli steccati di una volta. Anche se su questo aspetto, l’allenatore ha voluto maliziosamente rintuzzare: «Il posto te lo guadagni in allenamento e non in base alla partita precedente...». Artigiano Dietro Bisseck e De Vrij provano a contendere una maglia a Pavard e Acerbi, mentre davanti sarà ancora ThuLa, nel cuore di un reparto in cui, a sentire Chivu, a volte si potrà sfoderare un tris di punte o un solo centravanti con dietro due assaltatori". 

