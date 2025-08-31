Inter-Udinese, Chivu pensa alla formazione: può esserci più di una novità

L'aggiornamento dalla Gazzetta dello Sport su quello che potrebbe essere l'undici titolare dei nerazzurri questa sera al Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 08:12)

Cristian Chivu lo ha detto chiaramente e non potrà tirarsi indietro: nella sua Inter tutti avranno una chance. Dovranno chiaramente meritarsela attraverso il lavoro, ma quello sarà l'unico metro di giudizio. E vale da subito, considerando che stasera è in programma un'altra gara importante. Contro l'Udinese al Meazza in palio tre punti che traghetterebbero nel modo migliore i nerazzurri alla sosta che precede la gara con la Juventus. La Gazzetta dello Sport riporta per questo le ultime di formazione:

"La pelle della squadra si sta trasformando, un po’ alla volta, quasi impercettibilmente. Intanto, contro l’Udinese, Chivu ha preparato più o meno la stessa Inter vista con il Toro, fedele all’antico 3-5-2, ma con l’ingresso di un vecchio califfo, squalificato alla prima: Calhanoglu, discusso per tutta l’estate, è pronto a rimettersi in regia. «Hakan ha mostrato voglia di far parte di questo gruppo e di lasciarsi alle spalle la passata stagione», ha chiarito l’allenatore romeno.

A completare la cintura di mezzo, accanto al turco e a Barella, Sucic ha messo la freccia nel testa a testa con l’eterno Mkhitaryan: proprio la chance per il croato sarebbe l’indicatore di un tempo nuovo, ormai oltre gli steccati di una volta. Anche se su questo aspetto, l’allenatore ha voluto maliziosamente rintuzzare: «Il posto te lo guadagni in allenamento e non in base alla partita precedente...». Artigiano Dietro Bisseck e De Vrij provano a contendere una maglia a Pavard e Acerbi, mentre davanti sarà ancora ThuLa, nel cuore di un reparto in cui, a sentire Chivu, a volte si potrà sfoderare un tris di punte o un solo centravanti con dietro due assaltatori".