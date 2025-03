La situazione infortunati — Di certo, non ci sarà Denzel Dumfries alle prese con un flessore ballerino che rischia di fargli saltare il Bayern, mentre la rincorsa di Lautaro potrebbe portarlo al massimo in panchina mercoledì (eventualità comunque non facile). Contro l’Udinese Inzaghi dovrà pure rinunciare a Bastoni, improvvidamente espulso contro la Dea, ma ritroverà alternative importanti sulla fascia: Dimarco non si vedeva da inizio mese a Napoli, dall’altro lato riecco pure il sempreverde Darmian, utile a tamponare la mancanza olandese. Nel ruolo di difensore di centro-sinistra, è assai probabile che il tecnico usi nell’immediato Bisseck, fresco di esordio con la maglia della Germania, mentre l’impegno contro i friulani impone il centrocampo dei titolarissimi: Mkhitaryan, riposato durante la sosta, accanto a Calhanoglu e Barella, ben più spremuti. Semmai, il dubbio è davanti, dove si cerca partner accanto a Marcus Thuram: Simone ha verificato più volte quanto il Correa si trovi col francese.

Le rotazioni — Proprio Thuram è uno dei titolarissimi chiamati al doppio lavoro, sia campionato che Coppa Italia: contro il Diavolo Arnautovic ha molte chance di accomodarsi accanto a lui, ma occhio anche a Taremi, rilanciato dai gol patriottici. Ha portato l’Iran nel Mondiale organizzato dagli americani. Mehdi è stato l’ultimo a rientrare ieri in gruppo, assieme ad Asllani, l’unico reduce europeo della compagnia. L’albanese, tra l’altro, non sarà della sfida contro il Diavolo, causa squalifica in Coppa Italia, e questo obbliga ai lavori supplementari anche Calhanoglu: manca del tutto, infatti, il cambio nel ruolo di regista. Il reparto di mezzo è, comunque, quello che vive la situazione più delicata, vista la contemporanea lunga assenza di Zielinski. Alle spalle dei titolari mercoledì potrà scalpitare soltanto Frattesi, voglioso di avere minuti in un derby. Potrebbe fargli spazio Barella sul centro-destra, mentre Mkhitaryan, proprio come il turco, sembra pronto a un bis di partite.

Sulle fasce e in porta — La gestione delle forze sarà particolarmente accurata soprattutto sulle fasce: difficile che Dimarco, fresco di rientro, possa fare immediatamente 180 minuti filati. La struttura della fascia mancina, quindi, è destinata a cambiare in 4 giorni: rispetto alla partita contro l’Udinese, in Coppa sarà pronto al rientro Bastoni con Carlos Augusto in posizione più avanzata. Se Inzaghi volesse trovare un cambio a destra per Darmian, invece, potrebbe usare il redivivo Zalewski: il polacco è tornato parzialmente in gruppo ieri assieme a De Vrij e da oggi la coppia non avrà più limitazioni. In porta, invece, logica alternanza: Sommer ha ribadito di essere il titolare, ma la Coppa Italia è appaltata a Martinez", si legge.