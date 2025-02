Reduce dalla pesante sconfitta di Firenze, l'Inter di Inzaghi torna in campo questa sera a San Siro, ancora una volta contro la Fiorentina. Per l'occasione il tecnico nerazzurro presenterà alcune novità di formazione , in particolar modo per quanto riguarda i due esterni.

Tuttosport indica le ultime sullo schieramento interista: "Federico Dimarco si accomoderà in panchina dopo l'influenza che l'ha colpito negli ultimi giorni (ieri l'esterno era sfebbrato ma, ovviamente, debilitato). Al suo posto dovrebbe toccare a Carlos Augusto, mentre a destra ci sarà Darmian per Dumfries (che invece è squalificato). Questo porta a pensare che Inzaghi voglia tenersi Zalewski - proprio come nel derby -, come arma dalla panchina. Un ballottaggio pure in mezzo con Mkhitaryan - provato ieri - favorito su Zielinski".