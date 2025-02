"Stamattina Inzaghi farà svolgere ai suoi una rifinitura ad Appiano e sarà, come spesso capita, quella decisiva in ottica formazione. Saranno almeno quattro le novità rispetto al match del Franchi: due in difesa - Pavard e il rientrante Acerbi -, una in fascia - Darmian per lo squalificato Dumfries -, una in mezzo, ovvero il ritorno di Barella. Ma occhio al quinto possibile cambio. Perché in attacco Lautaro è certo del posto ma al suo fianco è ballottaggio apertissimo tra Thuram, apparso stanco giovedì, e Taremi, ancora alla ricerca del primo gol su azione in campionato. In ogni caso, sarà un’altra Inter. E Inzaghi chiede che lo sia, al di là delle scelte di formazione, soprattutto nella capacità andare oltre le difficoltà. È l’ultima partita prima di due settimane “normali”, senza impegni infrasettimanali. Ecco perché Inzaghi ha chiesto a tutti di stringere i denti, di alzare il ritmo, di leggere le difficoltà della partita e di capire anche i momenti, cosa che non è avvenuta specie nel secondo tempo del disastro del Franchi, nonostante i segnali di grande pericolo già mostrati dai primi 45 minuti", aggiunge Gazzetta.