Dopo Lecce, anche a Como sono piovuti fischi nei confronti di Alessandro Bastoni. "Una situazione complessa, anzitutto dal punto di vista mentale, con cui il difensore dell’Inter sta convivendo in campo dimostrando comunque di poterla gestire al meglio senza farsi condizionare. C’è da aspettarsi che possa accadere ancora, visto che domenica San Siro per il derby sarà a maggioranza rossonera", commenta il Corriere dello Sport che poi prova ad approfondire la questione:
"Quanto accaduto sul campo è ormai assodato, ma quanto accade sulle tribune inizia a essere eccessivo visto che Bastoni nei giorni successivi si è presentato in conferenza per chiedere scusa e assumersi le proprie responsabilità, oltre al fatto che a suo favore depongono anche i precedenti non essendosi macchiato in passato di episodi simili nei confronti degli avversari.
E poi arriverà la Nazionale. L’Inter si augura che si possa voltare definitivamente pagina, a partire dal match di Bergamo contro l’Irlanda del Nord dove Bastoni si annuncia uno dei punti fermi nelle scelte dal primo minuto del ct Gattuso".
