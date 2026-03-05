"C’è da aspettarsi che possa accadere ancora, visto che domenica San Siro per il derby sarà a maggioranza rossonera", commenta il CorSport

Dopo Lecce, anche a Como sono piovuti fischi nei confronti di Alessandro Bastoni. "Una situazione complessa, anzitutto dal punto di vista mentale, con cui il difensore dell’Inter sta convivendo in campo dimostrando comunque di poterla gestire al meglio senza farsi condizionare. C’è da aspettarsi che possa accadere ancora, visto che domenica San Siro per il derby sarà a maggioranza rossonera", commenta il Corriere dello Sport che poi prova ad approfondire la questione: