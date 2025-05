Il pareggio del Napoli ha riavvicinato l'Inter. Per questo ancora non si sa come verrà programmata l'ultima giornata

L'ipotesi spareggio per assegnare lo scudetto è tornata in auge. Il pareggio del Napoli ha riavvicinato l'Inter e ora nelle ultime due giornate può succedere di tutto. Per questo ancora non si sa come verrà programmata l'ultima giornata di campionato.

"Quando si giocherà l’ultimo turno? Perché questo inciderà anche nei ragionamenti di Inzaghi sulle scelte di formazione delle due partite restanti. È assai probabile che la gara con il Como venga anticipata al mercoledì/giovedì, perché non si può escludere l’eventualità di uno spareggio che in calendario andrebbe collocato non più tardi di domenica 25 o lunedì 26 maggio. Questo significa che le gare con Lazio e Como saranno ravvicinate. E dunque non è pensabile che giochi l’Inter migliore nelle due partite. Ecco allora che la risposta alla domanda iniziale può prevedere anche un “niente” come risposta. Niente pure nella programmazione: i due giorni di riposo concessi da Inzaghi ovviamente restano, appuntamento ad Appiano per mercoledì. Cambia poco o nulla anche nella gestione delle scelte, perché nella testa di Inzaghi c’era comunque – anche prima del pareggio del Napoli di ieri – l’idea di far ruotare i titolari", scrive La Gazzetta dello Sport.