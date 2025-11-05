FC Inter 1908
Repubblica – Chivu sorprendente in conferenza: si è contraddetto rispetto a un mese fa

Il focus dal quotidiano sulle parole pronunciate dall'allenatore nerazzurro in conferenza stampa ieri ad Appiano
Daniele Vitiello
Sui quotidiani di oggi rimbalzano le parole pronunciate da Cristian Chivu nella conferenza stampa di ieri alla vigilia di Inter-Kairat Almaty.  In particolare, La Repubblica sottolinea un passaggio in cui il rumeno ha espresso un concetto che sembra diverso rispetto a quanto detto qualche settimana fa:

Repubblica – Chivu sorprendente in conferenza: si è contraddetto rispetto a un mese fa- immagine 2
COMO, ITALY - NOVEMBER 04: Lautaro Martinez of FC Internazionale looks on during the FC Internazionale training session at Appiano Gentile on November 04, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Chivu ha fatto un'aggiunta sorprendente, perché contraddice il se stesso di un mese fa, quando sosteneva che l'importante fosse anzitutto non prenderle: «Qualcuno tira in mezzo i gol subiti, ma io a volte, anziché 1-0, preferisco vincere 4-3».

Così aumenta la possibilità che a buttare un pallone in porta sia Lautaro, che ha più volte definito i periodi di carestia realizzativa come «i più brutti della mia vita». Se poi un suo gol stasera portasse un'altra vittoria in Champions — dove l'Inter veleggia a pieni punti, con una differenza reti di più 9 — tanto meglio. Perché sarà anche vero, come sostiene Chivu, che «bisogna sapere perdere per vincere». Ma le vittorie portano sorrisi, e il cerchio si chiude".

