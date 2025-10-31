"A leggerli a fine agosto, sotto l'ombrellone, i nomi dei nuovi acquisti fatti dall'Inter non facevano scena. Mancava un Modric o un De Bruyne che facesse sognare. Che Manuel Akanji fosse un grande giocatore, lo si sapeva dai tempi del Manchester City. Sul talento di Ange-Yoan Bonny garantiva Cristian Chivu. E di che pasta fosse fatto Petar Sucic lo si era capito già al Mondiale per club negli Stati Uniti. Ma che in una squadra ampiamente rodata gli ultimi arrivati avrebbero fatto la differenza, non era pronosticabile. Anche perché della vecchia Inter, seconda in Europa solo al Psg e in Italia al Napoli, era partito un unico titolare: Benjamin Pavard. Eppure, dopo due mesi dall'inizio del campionato, a dare valore aggiunto nella formazione nerazzurra sono spesso proprio i nuovi arrivati, ricomprendendo nella categoria anche Pio Esposito, che alla Pinetina nuovo non è, essendo cresciuto con quella maglia addosso, ma che dopo un anno di faville a Spezia è tornato alla base", sottolinea Repubblica.