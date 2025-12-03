FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter-Venezia, curiosità per Diouf. A centrocampo c’è chi può cambiare ruolo…

news

CdS – Inter-Venezia, curiosità per Diouf. A centrocampo c’è chi può cambiare ruolo…

CdS – Inter-Venezia, curiosità per Diouf. A centrocampo c’è chi può cambiare ruolo… - immagine 1
Il focus in vista dell'ottavo di finale di Coppa Italia in programma stasera al Meazza
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

L'attesa è perlopiù legata alla possibilità di vedere chi finora ha giocato meno. San Siro in Inter-Venezia attende risposte proprio come Cristian Chivu. Sul tema si sofferma il Corriere dello Sport di oggi:

Inter Chivu
Getty Images

"Tra tutti è Diouf a destare la maggiore curiosità, soprattutto tra i tifosi. Solo un paio di settimane fa non era chiaro nemmeno che tipo di giocatore fosse. Tra derby e Pisa, invece, il francese ha dato un paio di squilli. Nulla di eclatante, ma visto che si parla di segnali… Con il Venezia, dunque, potrebbe esserci il suo debutto dall’inizio, con ritorno a centrocampo, dopo che Chivu lo ha impiegato largo a destra. In concorrenza con l’ex Lens c’è Frattesi, che anche in questa stagione fatica a trovare spazio. Anzi, c’è il rischio che con Diouf in rampa di lancio, possa perdere altre posizioni. Non è da escludere, peraltro, che questa sera agisca in posizione più avanzata, qualora là davanti giocasse il solo Esposito".

Leggi anche
Inter, per Esposito un nuovo scalino da salire. Gli analisti del club convinti che Pio…
CdS – Inter-Venezia serata di risposte: Chivu non aspetta altro che…

© RIPRODUZIONE RISERVATA