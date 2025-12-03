"Tra tutti è Diouf a destare la maggiore curiosità, soprattutto tra i tifosi. Solo un paio di settimane fa non era chiaro nemmeno che tipo di giocatore fosse. Tra derby e Pisa, invece, il francese ha dato un paio di squilli. Nulla di eclatante, ma visto che si parla di segnali… Con il Venezia, dunque, potrebbe esserci il suo debutto dall’inizio, con ritorno a centrocampo, dopo che Chivu lo ha impiegato largo a destra. In concorrenza con l’ex Lens c’è Frattesi, che anche in questa stagione fatica a trovare spazio. Anzi, c’è il rischio che con Diouf in rampa di lancio, possa perdere altre posizioni. Non è da escludere, peraltro, che questa sera agisca in posizione più avanzata, qualora là davanti giocasse il solo Esposito".